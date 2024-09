Giallo a Giarre: trovato il cadavere di una donna in un appartamento

Sul caso indagano i carabinieri

La donna sarebbe stata colta da un malore mentre si trovava con un'altra persona. La procura però vuole vederci chiaro e ha disposto l'autopsia.

Stamane, all’alba, il cadavere di una donna di 56 anni è stato rinvenuto all’interno di un alloggio commerciale in via Settembrini. A dare l’allarme un uomo che l’ha trovata priva di vita sul divano. Sulla vicenda indagano i carabinieri, intervenuti sul posto a seguito della segnalazione. Le prime ipotesi parlano di un malore, ma l’esatta causa del decesso resta ancora da chiarire.

La donna, originaria di Catania e nota ai servizi sociali, occupava l’alloggio da qualche anno, un locale commerciale al piano terra. Il magistrato di turno, vista l’impossibilità di determinare le cause del decesso in loco, ha disposto il sequestro della salma. Nonostante l’assenza di segni evidenti di violenza, si è ritenuto necessario procedere con un esame autoptico più approfondito, che verrà effettuato nelle prossime ore presso il Policlinico di Catania.

Le indagini dei carabinieri si concentrano ora sull’ambiente in cui viveva la donna. I locali sono stati posti sotto sequestro per consentire ai tecnici del Sis di effettuare ulteriori accertamenti.