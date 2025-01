Giarre, 15enne preso a calci e pugni da una “baby gang” nel cuore del centro storico per aver difeso un coetaneo

VIOLENZA

La comunità locale scossa dall'episodio. I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire all'identità degli aggressori

Una brutta storia di violenza giovanile scuote la comunità giarrese. Sabato scorso, attorno alle 21, un gruppo di adolescenti, stimato intorno ai quindici componenti, ha aggredito brutalmente un ragazzo di 15 anni nei pressi della villetta Garibaldi, alle spalle di piazza Duomo, nel cuore del centro storico. Una baby gang che – si apprende – agirebbe in danno di altri minori, attraverso pestaggi e gravi intimidazioni anche di carattere estorsivo.

La vittima, uscendo dal cinema con un amico, è stata avvicinata da un gruppo di coetanei, alcuni dei quali in scooter e con il volto coperto da caschi integrali. Senza alcuna apparente ragione, il 15enne è stato preso a calci e pugni, subendo colpi violenti alla testa. L’aggressione sarebbe scaturita da un tentativo di difesa. Stando a quanto riferito, i bulli poco prima avevano prima spintonato l’amico del 15enne e gli avevano chiesto del denaro. Quando il ragazzo ha cercato di intervenire, chiedendo di smetterla, è diventato il bersaglio principale del vile attacco di gruppo.

Nonostante le ferite riportate, il 15enne e il suo amico sono riusciti a fuggire e a chiedere aiuto. La vittima con il proprio cellulare ha poi contattato i propri genitori raccontando l’accaduto. Accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Giarre, il 15 è stato medicato e dimesso con una prognosi di alcuni giorni: ha riportato un trauma contusivo alla testa e una ferita a una gamba.

La vicenda di sabato sera, in pieno centro, assume contorni ancora più inquietanti se si considera che, secondo quanto denunciato dalla vittima, questo non sarebbe il primo episodio di violenza subita. Già in passato, appena pochi mesi fa, nei pressi di un supermercato di viale Libertà, il 15enne sarebbe stato aggredito da un gruppo di ragazzi, alcuni dei quali sembrerebbero essere gli stessi protagonisti dell’ultimo episodio di villa Garibaldi.

Sull’aggressione è stata nel frattempo presentata una denuncia ai carabinieri della locale Compagnia, che hanno avviato le indagini per identificare gli aggressori. Nella zona teatro del pestaggio sono presenti diverse telecamere di attività commerciali e istituti di credito.