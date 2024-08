Giovane etiope partorisce sul barcone: soccorsa insieme alla neonata

Sbarchi

Subito dopo lo sbarco a molo Favarolo, a Lampedusa, la donna e la neonata sono state portate al poliambulatorio dell’isola

Una giovane etiope ha partorito, all’alba, sul natante in vetroresina di 10 metri sul quale viaggiava con 46 persone. La carretta, partita da Zuwara in Libia, è stata soccorsa dai militari della guardia di finanza. Subito dopo lo sbarco a molo Favarolo, a Lampedusa, la donna e la neonata sono state portate al poliambulatorio dell’isola dove vengono tenute sotto controllo. Entrambe sono in buone condizioni di salute. Accanto alla mamma e alla sorellina, anche una bambina più grande.

