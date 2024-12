Guardia di finanza, giornata dedicata alla prevenzione: screening gratuiti e test per donare il sangue

SALUS DAY

Una collaborazione tra il comando provinciale delle Fiamme Gialle e il comitato della Croce rossa italiana

Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania, in collaborazione con il comitato della Croce rossa italiana, ha promosso un’iniziativa dedicata alla prevenzione delle malattie cardiovascolari e alla promozione di un corretto stile di vita.

L’incontro, che si è tenuto all’auditorium del Seminario arcivescovile dei chierici di Catania, ha avuto come relatori le dottoresse Serena Leotta, Helena Bonaventura e Maria Priscilla Platania, esperte del settore, nonché la signora Rosangela Gatto che, attraverso il racconto della sua vicenda personale, ha evidenziato l’importanza che rivestono i comportamenti e i corretti stili di vita nell’ambito delle attività di prevenzione e l’importanza della donazione del sangue.

In tale contesto, è stata data la possibilità, per chi intendeva aderire, di usufruire di servizi di screening gratuiti nonché sottoporsi a test di pre-donazione e di donazione per coloro che sono già donatori di sangue. Le adesioni a tale iniziativa, da parte delle donne e degli uomini delle fiamme gialle etnee, sono state numerose.