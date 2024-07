Il cambiamento climatico costa 300 euro ad abitante (e la Sicilia è tra quelle messe peggio)

il dato

E la cifra si è quintuplicata in dieci anni

Con quasi 300 euro ad abitante (284 euro), l’Italia è il primo Paese in Europa per perdite economiche dovute al cambiamento climatico, una cifra aumentata di 5 volte (+490%) dal 2015 ad oggi. Questi dati elaborati da The European House – Ambrosetti sono emersi avviando i lavori della sesta edizione Community Valore Acqua per l’Italia che include 42 tra aziende e istituzioni della filiera estesa dell’acqua.

Situazione critica

La situazione è critica anche in Spagna (221 euro di perdite ad abitante) e in Ungheria (214), mentre Germania e Francia rimangono più vicine alla media europea di 116 euro a cittadino. I danni economici, causati principalmente da alluvioni (44% dei casi), tempeste (34%) e ondate di calore (14%), sono invece quasi impercettibili in Grecia, Danimarca, Lituania e Polonia.

«Viviamo una situazione particolarmente delicata soprattutto nel nostro Paese – spiega Valerio De Molli, Managing partner e Ceo di The European House – Ambrosetti – che si stima quest’anno possa raggiungere la più alta anomalia termica della storia italiana, +1,75°C sopra la media, con tutte le conseguenze che ben conosciamo. La corretta gestione della risorsa idrica è e sarà perciò un elemento sempre più decisivo – continua De Molli – che monitoriamo attraverso la Community Valore Acqua e che deve essere supportato sicuramente da un aggiornamento delle infrastrutture in ottica di incremento dello stoccaggio, ma anche da un veloce processo di digitalizzazione della filiera estesa e da un efficientamento della raccolta e gestione dei dati».

Sicilia tra le regioni più colpite

Nelle regioni italiane – sono già 12 quelle ad elevato stress idrico, Basilicata, Calabria, Sicilia, Puglia le più esposte in assoluto – i settori economici che subiscono il maggiore impatto dalla scarsità d’acqua sono quello agricolo e idroelettrico. In agricoltura, come certificato dalla Community Valore Acqua per l’Italia Teha, tra 2023 e 2022, la produzione di miele si è ridotta del 70%, del 63% quella delle pere e del 60% di ciliegie. In sofferenza anche la produzione di olio d’oliva (-27%), vino (-12%) e pomodori, in calo del 12%.

Invertire la tendenza