Il Codacons diffida il Consorzio autostrade siciliane: «Garantisca la sicurezza sull’A18»

MALTEMPO

Intervento dell'associazione alla luce dell’allagamento che ieri ha causato la chiusura al traffico del tratto tra Fiumefreddo e Giarre

Alla luce dell’allagamento che ieri ha causato la chiusura al traffico del tratto dell’A 18 tra Fiumefreddo di Sicilia e Giarre, il Codacons ha diffidato il Consorzio per le Autostrade Siciliane a «prendere misure immediate per garantire la sicurezza stradale e prevenire futuri episodi di allagamento». Lo rende noto la stessa associazione che richiede «interventi strutturali urgenti e duraturi per dotare la rete autostradale di infrastrutture adeguate per il deflusso delle acque meteoriche, senza i quali non si può garantire una viabilità sicura».

Il Codacons sottolinea la necessità di «un sistema di canalizzazione efficace che consenta il corretto smaltimento delle acque piovane, prevenendo l’accumulo lungo la carreggiata».