Il patto tra clan e impresa: chiamale se vuoi… relazioni pericolose

I retroscena del blitz Filo Conduttore

Il pentito rivela che tutto iniziò negli anni '80 e '90. Dalle assunzioni si arrivò ai contributi periodici.

«La Catania Impianti è una società della famiglia Pillera». Lo mette nero su bianco Turi Messina, detto “Manicomio”, in diversi verbali finiti agli atti dell’inchiesta “Filo conduttore”. Il pentito è entrato nel clan all’età di 21 anni, grazie al matrimonio con Rosalinda Finocchiaro, nipote del boss Turi Pillera e sorella di Santo, uno dei principali indagati dell’operazione scattata ieri. Quest’ultimo sarebbe “intraneo al clan”.

La Sielte: la società regina del sistema

C’è un centro di gravità permanente nel “sistema Pillera”: la società Sielte.«Era Domenico Lombardo per la Sielte che si occupava dei contratti, mentre nella Dosian e nella Catania Impianti di queste cose si occupava Antonino Zingale a seguito di mio intervento». Nel 2023 il collaboratore ha spiegato meglio l’origine e l’evoluzione dei contatti tra la Sielte (già Itel ) e il clan Pillera: «Un rapporto – spiega la gip – nato già tra gli anni ’80 e ’90 secondo un modulo di “concordato” tra grosse imprese e gruppi mafiosi, che trascende gli schemi della sottomissione estorsiva per diventare un patto di reciproca convenienza».

Il tributo periodico alla mafia in cambio di favori

La società «assumeva fittiziamente tra i propri dipendenti membri del clan mafioso, erogando stipendi e somme aggiuntive». L’impresa inoltre forniva «un tributo periodico all’associazione, ricevendo in cambio la “protezione” e la messa in atto del metodo mafioso per risolvere questioni economiche di suo interesse, come la riscossione di crediti e favori personali». Sielte, non è stata sfiorata dalle indagini e i vertici sarebbero stati inconsapevoli dei favori concessi da un ex dirigente, da martedì ai domiciliari.

Chiamale se vuoi… relazioni pericolose