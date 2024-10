Il sindaco di Camastra minacciato con due lettere: “O ti dimetti o ti ammazziamo”

Nell'Agrigentino

Le missive sono state sequestrate dai carabinieri

Due lettere con minacce sono state ricevute dal sindaco di Camastra (Agrigento), Dario Gaglio, eletto nell’ottobre del 2020 dopo il commissariamento del Municipio a seguito dello scioglimento del consiglio comunale per ingerenze mafiose. Le lettere anonime sono state recapitate all’ufficio di Protezione civile e al magazzino del palazzo di città e sono state sequestrate dai carabinieri che, adesso, si stanno occupando dell’attività investigativa. Su una missiva, entrambe redatte con penna blu, è stato riportato: «O ti dimetti o ti ammazziamo!». Sull’altra l’invito chiaro, e anche in questo caso, minaccioso a «Lasciare il Comune».