Immigrazione, cinque provvedimenti di espulsione a Siracusa

Provvedimenti

Gli agenti dell’ufficio immigrazione hanno eseguito 5 provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale nei confronti di altrettanti cittadini stranieri. Sono stati accompagnati in un centro di permanenza per il rimpatrio, in attesa di essere ricondotti nel paese d’origine, un albanese scarcerato dal carcere di Cavadonna, un marocchino destinatario di un provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per condanne ostative e per la sua pericolosità sociale, un tunisino irregolare ed inottemperante all’ordine del questore di Ancona di lasciare il territorio nazionale, rintracciato a Noto, e un altro marocchino. Infine, un terzo marocchino, è destinatario del decreto di espulsione con partenza volontaria, emessa dal Prefetto di Siracusa, poiché non ha i requisiti necessari per il rinnovo del permesso di soggiorno.

