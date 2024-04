Impianto elettrico va in tilt e scoppia incendio in una casa a Siracusa: donna salvata

Soccorsi

Incendio in un appartamento, ieri notte, in via Luigi Sturzo, zona nord di Siracusa. A scatenare il rogo probabilmente è stato un corto circuito all’impianto elettrico: le fiamme si sono propagate nell’abitazione ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in salvo la proprietaria.I pompieri sono entrati dalla finestra, al quarto piano, e hanno domato l’incendio. La donna, rimasta intossicata, è stata affidata alle cure del personale del 118. Il fumo ha invaso anche altri appartamenti che sono stati evacuati per precauzione. Dopo l’intervento di messa in sicurezza dei vigili del fuoco le famiglie hanno potuto far rientro in casa.

