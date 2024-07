Incendi in Sicilia: una decina divampati in diverse zone dell’Isola

Interventi

I roghi si sono verificati un po' in tutte le province

Sono stati 10 gli incendi divampati oggi in Sicilia. I vigili del fuoco, i forestali e i volontari della protezione civile con i mezzi aerei sono stati impegnati a spegnere due roghi a Messina, due a Caltanissetta, e uno ad Agrigento, Catania, Enna, Palermo, Siracusa e Trapani. Nel messinese le fiamme sono divampate ad Alì e nel capoluogo in contrada Santa Margherita, nel nisseno nel capoluogo in contrada Favarella e Cimitero Angeli, nell’ennese nel capoluogo in contrada Furma, nel palermitano a Mezzojuso in contrada La Lacca, nel siracusano a Buccheri in contrada Monte, nel catanese a Santa Maria di Licodia in contrada Cavaliere, e ad Alcamo in contrada Scalilla.

