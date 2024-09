Incendio alla Timpa di Acireale, la desolazione del giorno dopo: il video

Ambiente

Per il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo c'è il forte sospetto che non si sia trattato di un rogo accidentale

Della macchia mediterranea che ricopriva parte della Timpa di Acireale dopo il pauroso ed esteso incendio che si è sviluppato nel tardo pomeriggio e che è stato domato soltanto all’alba di oggi, resta quasi nulla. A ridosso della scogliera acese, stamane il paesaggio si è svegliato arso dalle fiamme, che alimentate dal vento, hanno arso, distruggendoli, diversi ettari di vegetazione. Il rogo ha interessato in particolare la zona di contrada Gazzena.