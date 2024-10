Incendio a ridosso del Cimitero di Catania, “situazione sotto controllo” dopo ore di lavoro

Vigili del Fuoco

Per ore diverse squadre dei vigili del fuoco, provenienti anche da Acireale e da Paternò, hanno lavorato per avere ragione delle fiamme. Il rogo tra i quartieri di Fossa Creta e Villaggio Sant'Agata

«La situazione è sotto controllo, ma le squadre sono ancora sul posto», al lavoro. E’ quanto rendono noto i vigili del fuoco di Catania sul vasto incendio che si è sviluppato in un’area di sterpaglie, canneto e alberi alla periferia della città, con le fiamme che hanno minacciato da vicino il cimitero, tra i quartieri di Fossa Creta e il Villaggio Sant’Agata. Apprensione anche per un impianto di carburante che si trova sempre nelle vicinanze di dove si è verificato il rogo.

E per evitare che le fiamme potessero propagarsi al cimitero i vigili del fuoco hanno lavorato con degli idranti anche dall’interno della struttura, con l’acqua che, assieme alle linee taglia fuoco, hanno tenuto a distanza di sicurezza il vasto incendio. Per maggiore sicurezza, infatti, il Comune ha disposto l’apertura dei cancelli del cimitero e una squadra di vigili del fuoco ha potuto lavorare anche dall’interno. Secondo quanto si è appreso dalla Protezione civile comunale non risultano famiglie del rione evacuate.