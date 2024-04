Inchiesta “Pandora”, ecco chi sono gli 11 indagati: due in carcere, 4 ai domiciliari e 5 sospesi dai pubblici uffici

i nomi

Sono esponenti politici, funzionari comunali e imprenditori. Gli affari tra mafia e politica al Comune di Tremestieri Etneo

I nomi degli indagati nell’ambito dell’operazione dei carabinieri denominata “Pandora”. In carcere sono finiti: Pietro Alfio Cosentino, detto “Piero” e il sindaco di Tremestieri Etneo Santi Rando. Arresti domiciliari per: Paolo Di Loreto, Giuseppe Monaco detto “Puccio”, Giovanni Naccarato e il consigliere comunale Mario Ronsisvalle. Sospesi per un anno dai pubblici uffici: il vicepresidente della Regione Luca Sammartino, Michele Platania, Domenico Cucinotta, Giuseppe Ferlito e Mario Stanganelli.

