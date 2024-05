Incidente a Sant’Agata di Militello, morto il centauro rimasto ferito: donati gli organi

Cronaca

La polizia di Sant'Agata sta indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente

E’ morto oggi il 33enne Salvatore Barbagallo, di Torrenova, (Messina), nell’ospedale di Palermo dove era ricoverato. Il giovane ha perso il controllo del suo motorino sul lungomare di Sant’Agata Militello, nella notte tra domenica e lunedì ed è stato portato in gravi condizioni dall’ospedale di Sant’Agata di Militello a Palermo. La famiglia ha dato il via libera alla donazione degli organi. La polizia di Sant’Agata sta indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA