Finisce con la moto sotto un camion in manovra: 34enne muore sul colpo ad Aci Sant’Antonio

L'Incidente

Lo scontro mortale lungo l’arteria di accesso al paese etneo: sulle responsabilità indagano i carabinieri di Acireale

Ancora angue sulle strade siciliane. Tragico incidente mortale questa sera attorno alle 19 ad Aci S.Antonio, lungo l’arteria di accesso al paese etneo: a perdere la vita un 34enne.

Secondo le prime informazioni, sono entrati in collisione una moto contro un autocarro. Il mezzo pesante – a quanto pare – stava effettuando una manovra per accedere all’’interno di un deposito e ha colto di sorpresa il centauro che accorreva e che – nonostante il tentativo di frenata – è finito a velocità sotto il camion. Nello scontro il motociclista, come detto, ha perso la vita: si tratta di Bruno Barbagallo, 34enne, netturbino santantonese, che sarebbe deceduto sul colpo per le gravi ferite riportate.