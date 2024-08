Incidente nel Trapanese: due mezzi coinvolti e tre feriti

Viabilità

Il tratto della “Bretella di Alcamo Est”, come informa l'Anas, è stato chiuso in entrambe le direzioni

Sulla SS732 “Bretella di Alcamo Est” è temporaneamente chiuso il tratto in entrambe le direzioni, al km 1,500 nel territorio comunale di Alcamo, a causa di un incidente. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento ha coinvolto due veicoli provocando il ferimento di tre persone.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine e il 118 per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

