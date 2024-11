Irregolarità in istituti vigilanza a Catania: nove denunce

Controlli

I titolari delle licenze di nove istituti di vigilanza di Catania, su 15 ispezionati, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria dalla polizia dopo che gli agenti durante alcuni controlli hanno rilevato alcune violazioni, come il mancato svolgimento delle esercitazioni di rito con cadenza quadrimestrale e l’assenza di registrazioni radiotelefoniche. Le infrazioni hanno anche determinato una comunicazione alla Prefettura per eventuali provvedimenti di natura amministrativa.