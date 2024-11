La morte di Chiara Adorno, investita e uccisa sulla Circonvallazione di Catania: chiesti due rinvii a giudizio per omicidio stradale

L'INCIDENTE

Fissata l'udienza preliminare per i due imputati accusati di aver travolto la studentessa di Solarino

A quasi un anno di distanza dalla tragico incidente in cui perse la vita Chiara Adorno, la giovane studentessa di Solarino, è arrivata la data dell’udienza preliminare per i due imputati accusati di omicidio stradale. Il 21 gennaio Carmelo Ingarao e, difeso da Pierluigi Papalia, e Salvatore Di Mauro, difeso da Domenico Maravigna si siederanno davanti al gup Stefano Montoneri che dovrà valutare la richiesta di rinvio a giudizio avanzata lo scorso 16 novembre dal sostituto procuratore Fabio Platania e vistato dal procuratore aggiunto Fabio Scavone. I genitori e la sorella della vittima – assistiti dal professore Giovanni Grasso – si costituiranno parte civile nel procedimento.