La nipote ed ex avvocata di Matteo Messina Denaro assunta al ministero dell’Istruzione: suo padre, sua madre e suo fratello sono in carcere (e lo è stato anche il marito)

palermo

Il caso di Lorenza Guttadauro che fino all'anno scorso seguiva le vicende dello zio boss. Dal Miur precisano: «Ha vinto un concorso»

Fino all’anno scorso è stata l’avvocata dello zio capomafia, Matteo Messina Denaro. Da qualche tempo, Lorenza Guttadauro si è trasferita a Roma, lavora al ministero dell’Istruzione. Attuale incarico, all’Ufficio scolastico regionale per il Lazio: «È stata assunta a seguito di rituale concorso – precisano dal Mir – è impiegata presso l’ufficio pensioni di un’articolazione provinciale», chiarisce Anna Paola Sabatini, direttore generale dell’Usr. Lo scrive l’edizione di Repubblica Palermo.