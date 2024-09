La nonna gli nega i soldi per acquistare la droga e lui la minaccia di morte: arrestato

Nel Catanese

Il 21enne non era nuovo ad episodi di insulti e aggressioni nei confronti dell'anziana parente con cui viveva

Aveva accolto nel proprio appartamento il nipote 21enne che “aveva preso una brutta strada”, nella speranza di riuscire ad allontanarlo dal mondo della droga. Ma per una 75enne di Gravina di Catania l’arrivo in casa del nipote si è trasformato in un incubo. Dopo qualche mese di convivenza, infatti, il giovane ha cominciato a chiedere denaro anche all’anziana che, essendo pensionata, a malapena riusciva a sbarcare il lunario. Così davanti ai rifiuti, il ragazzo ha cominciato a reagire in maniera violenta, rompendo mobili e oggetti in casa e minacciandola che se non avesse ricevuto i soldi “le sarebbe finita male”. L’ultimo episodio la scorsa sera quando il nipote, per l’ennesima volta, avrebbe preteso dalla nonna 50 euro. A nulla sarebbero valsi i tentativi della vittima di fargli comprendere che quel denaro serviva per pagare le utenze di casa, perché il giovane, in preda all’ira, dopo averla minacciata, avrebbe afferrato un televisore presente in casa uscendo per rivenderlo.