Lascia la porta aperta e si ritrova i carabinieri in casa: 22enne arrestato per spaccio a Fiumefreddo di Sicilia

CARABINIERI

Nel suo comodino ritrovati dosi di cocaina e marijuana

Al termine di una attività operativa i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Giarre, a Fiumefreddo di Sicilia, hanno arrestato in flagranza un 22enne del posto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I Cc mentre transitavano in piena notte lungo la via Oberdan, hanno notato la porta d’ingresso aperta di un’abitazione e la relativa luce accesa. Si sono quindi insospettiti e, tenendo d’occhio la situazione, hanno notato poco dopo il 22enne uscire da quella casa, salvo rimanere però palesemente “fulminato” sull’uscio dalla “visione” dei Carabinieri, i quali lo stavano a loro volta osservando.

Evidente l’imbarazzo del giovane, reso ancor più incomprensibile dal fatto che il 22enne non si spostava da quella posizione, come a voler quasi impedire ai militari, che nel frattempo si erano avvicinati, di accedere all’abitazione.

Ovviamente sono scattati più accurati controlli e i Carabinieri hanno proceduto ad una perquisizione personale del giovane a seguito della quale, all’interno della tasca dei suoi pantaloni, hanno trovato 5 dosi di cocaina, alcuni grammi di marijuana. Conseguente ed immediata pertanto la perquisizione anche all’interno dell’abitazione che, in effetti, ha svelato la ritrosia del giovane nel fare accedere i militari. Nel corso dell’ispezione, all’interno di uno dei cassetti di un comodino nella sua stanza da letto, hanno trovato un beauty case contenente ulteriori 12 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 10 grammi, 16 bustine di plastica con complessivi 55 grammi di marijuana, nonché gli immancabili bilancino di precisione ed il relativo materiale di confezionamento per la successiva vendita al dettaglio e della somma di 125,00 euro, a ragion dovuta a quel punto ritenuta essere provento dell’attività di spaccio.