L’attrice Carole Bouquet sotto processo per abusivismo edilizio a Pantelleria

Tribunale di Marsala

L’attrice francese Carole Anne Paule Bouquet, 67 anni, è sotto processo davanti il Tribunale di Marsala per abusivismo edilizio in zona protetta sul piano paesaggistico. L’abuso, contestato dalla Procura di Marsala lo scorso anno, è relativo a interventi effettuati in un immobile di Pantelleria, dove l’attrice francese comprò un dammuso 28 anni fa.Non si conoscono i dettagli degli abusi contestati dall’accusa, ma solo il capo d’imputazione. Il processo si tiene davanti al giudice monocratico Giorgio Lo Verde; Pm è Francesca Ferro. A difendere la Bouquet è l’avvocato Enrico Giliberti, del foro di Milano. In passato, tanti altri personaggi famosi (attori, politici, calciatori) sono finiti sotto processo a Marsala sempre con la stessa accusa per interventi sulle loro ville di Pantelleria.

