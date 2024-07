Le “piazze” dei Cappello: 41 imputati. La Procura di Catania chiede rinvii a giudizio per mafia e droga

Operazione Locu

L’udienza preliminare è prevista per il 24 settembre prossimo, davanti al gup Luigi Barone, nell’aula bunker di Bicocca. Si apre il secondo step giudiziario dell’operazione “Locu”, che lo scorso marzo impose uno stop agli affari di droga gestiti dai Cappello-Carateddi nelle piazze di spaccio (due indoor) tra le vie Bonfiglio, delle Calcare e Testulla. Zona che ha ispirato il nome dell’inchiesta.La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio di 41 persone, il decreto è firmato da Michela Maresca e vistato dal procuratore aggiunto Ignazio Fonzo. A coordinare le indagini fu la pm Antonella Barrera, che da poco ha concluso i dieci anni in Dda.

Domenico Querulo, uno dei capi, sfuggito al blitz poi costituito

Al blitz di quattro mesi fa sfuggì uno dei capi dell’organizzazione criminale, ma Domenico Querulo poi si costituì qualche giorno dopo direttamente negli uffici di via Ventimiglia. Ma ai vertici del gruppo c’è anche Rocco Ferrara, parente seppur alla lontana del capomafia Turi Cappello, che sta affrontando il processo d’appello “Centauri” per i tentati omicidi avvenuti durante la sparatoria dell’8 agosto 2020. Ferrara è il leader di questa cellula assieme a Giovanni Agatino e Renè Salvatore Di Stefano, figli dello storico Antonino “Nino cammisa”, che è morto per cause naturali (la sua posizione è stata stralciata).Una citazione a parte merita Filippo Crisafulli, che è fratello di Franco “cacazza” e zio di Giovanni “u tuccu” (già coinvolto nel blitz di quasi dieci anni fa “Colomba” sul traffico di droga).I Crisafulli provengono da Cosa nostra. Erano uomini vicini ad Angelo Santapaola. Franco Crisafulli era il suocero di Nicola Sedici, il guardaspalle ucciso assieme al cugino di Nitto Santapaola nel 2007. Quell’omicidio non fu mai perdonato da “cacazza” che decise di migrare nei Cappello. I Crisafulli sarebbero tra i fornitori di cocaina dei gruppi criminali decimati dalla polizia. Il turnover fu stimato in circa 20mila euro al giorno: nelle piazze si spacciava, oltre che polvere bianca, crack, marijuana e hashish.

