Librino: centro scommesse era ritrovo di pregiudicati, chiuso per una settimana

POLIZIA DI STATO

Il provvedimento emesso dal questore di Catania

Un altro provvedimento eseguito, dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Librino, per la sospensione dell’attività di un altro centro scommesse questa volta del Villaggio Zia Lisa, come disposto dal questore di Catania.

Dai numerosi controlli svolti dai poliziotti in un significativo arco temporale è emersa l’assidua presenza di clienti pregiudicati, riscontrando, di fatto, come l’esercizio di raccolta scommesse fosse un luogo di abituale ritrovo di soggetti con precedenti per reati di particolare allarme sociale.