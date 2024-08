L’intervento è errato, condannato in appello un chirurgo plastico

Il caso

Alla paziente non solo un risarcimento per "il danno biologico" ma anche per "il danno morale"

Un chirurgo plastico e un un Centro clinico e diagnostico del Catanese, sono stati condannati per un “errore medico, consistito nella non corretta scelta del tipo di intervento”, su una paziente che si era rivolta al professionista per correggere un difetto estetico costituito da un lieve bombé nella parete addominale sotto-ombelicale. La sentenza è stata emessa dalla prima sezione Civile della Corte d’Appello di Catania. I giudici hanno riformato parzialmente la sentenza di primo grado riconoscendo alla paziente, che ha presentato ricorso in appello, non solo un risarcimento per “il danno biologico” ma anche per “il danno morale”. La donna, difesa dello studio legale Seminara, si era sottoposta ad intervento chirurgico nel 2011, lamentava l’esito deturpante dell’operazione: «Un intervento di addominoplastica classico e non mini addominoplastica con accesso sovrapubico, che sarebbe stato più appropriato stante il minimo difetto fisico».