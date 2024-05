Mafia, confiscati beni per un milione di euro agli eredi del boss Mario Marchese

IL PROVVEDIMENTO

Il capoclan, deceduto il 14 aprile 2016 già condannato nel maxi-processo a Cosa nostra, più recentemente era tornato ad assumere un ruolo direttivo all’interno del mandamento mafioso di Villagrazia/Santa Maria di Gesù

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dal Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione, con il quale, con sentenza della Corte di Cassazione, è stata dichiarata irrevocabile la confisca di primo grado emessa nel febbraio del 2022, e pertanto, il patrimonio riconducibile agli eredi ed aventi causa di Mariano Marchese, deceduto il 14 aprile 2016, è entrato definitivamente a far parte del patrimonio dello Stato. Si tratta di beni per un valore complessivo di circa 1 milione di euro.

Mario Marchese, nato a Monreale, l’1 gennaio 1939, già condannato nel maxi-processo a Cosa nostra, più recentemente era tornato ad assumere un ruolo direttivo all’interno del mandamento mafioso di Villagrazia/Santa Maria di Gesù, così come emerso dall’ordinanza cautelare del Tribunale di Palermo dell’11 marzo 2016, emessa poco prima del suo decesso.