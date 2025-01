“Malerba”, oltre tre secoli di carcere per esponenti del clan Nizza: ecco tutte le condanne

Droga a Catania

Si chiude con oltre tre secoli di carcere il processo abbreviato dell’operazione “Malerba”. Inchiesta che ha inflitto un duro colpo agli affari di droga dei Nizza in via Capo Passero. A blindare le indagini dei carabinieri sono state anche le dichiarazioni di Salvatore Scavone, detto “pop corn”, che è stato reggente dei Nizza prima di decidere di diventare collaboratore di giustizia. A proposito di pentiti, questo è il processo in cui c’è stata la discovery della decisione di voltare le spalle alla mafia del giovane Sam Privitera, oggi condannato dalla gup Simona Ragazzi. La pena più severa è stata 18 anni nei confronti Corrado Gabriel Muscarà, uno dei registi del traffico di droga, perfettamente in linea con la richiesta del pm Rocco Liguori. Mentre è di 15 anni la condanna inferta a Antonio Raimondo, detto “Cipollina”, che avrebbe avuto le redini della gestione proprio per conto dei Nizza.