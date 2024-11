Maltempo, vigili del fuoco ancora al lavoro nel Catanese: a Riposto pioggia record dal 2002 (da quando cioè si raccolgono i dati)

THE DAY AFTER

Sono stati 14 stanotte gli interventi dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania in tutto il territorio della provincia per i danni causati ieri dal maltempo lungo la zona ionica. In particolare si lavora a svuotamenti d’acqua, recuperi e verifiche nelle zone colpite dal nubifragio di ieri. Otto gli interventi in corso, riguardanti danni d’acqua in genere, servizi di assistenza, dissesti statici. Gli interventi da espletare, riguardanti danni d’acqua, sono 14. A renderlo noto il Comando provinciale etneo. Le zone interessate sono Riposto, la frazione di Torre Archirafi, Giarre, Acireale ed Aci Sant’Antonio. Per garantire supporto ed assistenza è stato richiamato personale dei Vigili del Fuoco in servizio straordinario.

Intanto continuano ad essere diffusi dati sugli eccezionali temporali di ieri. Secondo i tecnici del Servizio informativo agrometeorologico siciliano «nei pressi di località Praiola, dove è ubicata la stazione Sias presente nel territorio del Comune di Riposto (Catania), la fase più intensa dell’evento estremo registrato ieri sulla fascia costiera del versante orientale dell’Etna è stata registrata tra le 09.55 e le 10.55 ora locale, quando l’intensità oraria ha raggiunto 112,8 millimetri di pioggia. L’intensità istantanea sulla base dei dati rilevati a intervallo di 5 minuti è arrivata a un valore massimo di 163,2 millimetri tra le 10.25 e le 10.30. Un breve nubifragio si è verificato anche nel pomeriggio tra le 17.50 e le 18.50, quando l’intensità ha raggiunto il valore di 32,6 millimetri. L’evento ha fatto registrare i suoi massimi valori di intensità della serie dal 2002 per tutte le durate considerate».