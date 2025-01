Messina Denaro, indagini su due interventi chirurgici a cui fu sottoposto il boss

Mafia

Chi ha eseguito le due operazioni e soprattutto dove?

Matteo Messina Denaro durante la sua trentennale latitanza non è stato operato solo in Spagna agli occhi. Ci sono altri due interventi eseguiti e dichiarati sotto falso nome dal capomafia, morto il 25 settembre 2023, all’età di 61 anni, in una stanza di massima sicurezza nel reparto detenuti dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, a causa di un tumore del colon da cui era affetto. È stato sepolto due giorni dopo in forma privata nel cimitero di Castelvetrano.