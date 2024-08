Naufragio Porticello, i sopravvissuti sono partiti per Londra con un jet privato

l'indiscrezione

Secondo indiscrezioni, non confermate ufficialmente, i passeggeri del Bayesian che hanno lasciato l’hotel Domina Zagarella a Santa Flavia sarebbero partiti nel pomeriggio a bordo di un jet privato dall’aeroporto palermitano Falcone-Borsellino per atterrare a Londra. I sei sono: Angela Barcares moglie del tycoon Mike Lynch e madre di Hannah, entrambi morti nel naufragio, James Emsilie, 35 anni con la moglie Charlotte Golunski, anche lei di 35 anni, e la loro figlia Sophia di un anno, Ayla Ronald, 36 anni, di nazionalità inglese così come Matthew Fletcher, 41 anni.