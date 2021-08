Omicidio a colpi d'arma da fuoco in un bar a Favara in questo pomeriggio di Ferragosto. A cadere sotto due pistolettate è stato Totò Lupo, 45 anni, imprenditore nel campo dei centri di residenza per anziani ed ex presidente del Consiglio comunale. L'omicidio, che riporta a modalità tipiche della criminalità organizzata, si è verificato all'interno della Snack American Bar di via IV novembre

