Principio di incendio nel traghetto della Gnv, con 180 passeggeri a bordo, che era in partenza dal porto di Palermo per Napoli. Secondo una prima ricostruzione ad andare in fiamme un mezzo che era stato imbarcato. Dovrebbe essere una motrice. Stanno intervenendo le squadre dei vigili del fuoco, i militari della Capitaneria di Porto, polizia e guardia di finanza.



