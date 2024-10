Non era legittima difesa, ma fu omicidio: nove anni all’ex modella che uccise la vicina di casa a Catania

il delitto di tre anni fa

La Corte d'Assise d'appello ha riformato la sentenza di primo grado per Georgeta Colesnicenco

La Corte d’Assise d’appello di Catania, riformando la sentenza di primo grado, emessa col rito abbreviato, ha condannato a nove anni e otto mesi di reclusione Georgeta Colesnicenco, l’ex modella 50enne romena accusata dell’omicidio della colombiana Sandra Garcia Rios, 42 anni, ferita mortalmente con una coltellata all’addome il 3 febbraio 2021 durante una lite condominiale.

Sul delitto aveva indagato la squadra mobile della Questura. Nella determinazione della condanna la Corte ha tenuto conto del rito alternativo e della semi infermità mentale riconosciuta all’imputata. Il sostituto Pg Andrea Ursino aveva chiesto la sua condanna a nove anni e quattro mesi, escludendo l’ipotesi della legittima difesa teorizzata dalla difesa.

In primo grado, il 22 giugno del 2023, il Gup l’aveva condannata a due anni di reclusione, che erano stati già quasi tutti scontati, perché il giudice aveva riqualificato il reato contestato da omicidio a eccesso colposo di legittima difesa. Il suo legale, l’avvocato Pietro Ivan Maravigna, ha annunciato ricorso in Cassazione. La Corte ha riconosciuto una provvisionale per le parti civili costituite, il fratello, il figlio e il marito della vittima, assistiti dagli avvocati Daniele Cugno, Dario Mori e Moreno Perez.