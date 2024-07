Notte senza luce, acqua e al caldo per un blackout: proteste in diversi quartieri di Palermo

AL BUIO

A subire disagi sono stati anche attori e personale impegnato nelle riprese del film su Giovanni e Francesca, che Riky Tognazzi e Simona Izzo stanno girando a Palermo, dedicato a Giovanni Falcone e Francesca Morvillo

Notte da incubo per decine di famiglie a Palermo a causa di un blackout che ha colpito diverse zone centrali della città. Alcuni residenti nell’area di via Libertà sono scesi per strada esasperati rimasti al buio, senz’acqua e al caldo mentre i tecnici dell’Enel intorno alla mezzanotte, dopo diverse sollecitazioni, sono intervenuti per cercare di risolvere il guasto. L’ipotesi è che la rete sia andata in sovraccarico danneggiando alcune tubazioni per via dell’utilizzo massiccio dei condizionatori. A Palermo la temperatura in nottata ha sfiorato i 30 gradi con un alto tasso di umidità. Due interi edifici in via Simone Cuccia, dove abitano una quarantina di famiglie, sono rimasti senza corrente elettrica già dal primo pomeriggio di ieri, con gravi disagi.

I Vigili del fuoco sono stati impegnati tutta la notte a causa dei continui black out a Palermo e hanno anche alimentato due macchine per la respirazione assistita in due abitazioni, una in piazza Don Bosco e l’altra in via Imperatore Federico. Diversi sono stati i residenti che sono stati soccorsi perché rimasti bloccati in ascensore. Dall’Enel fanno sapere che sono state utilizzate cinque power station, mega gruppi elettrogeni per fronteggiare l’emergenza e altri otto gruppi elettrogeni. Ancora oggi i tecnici Enel stanno lavorando per cercare di risolvere l’emergenza anche se a macchia di leopardo si segnalano zona dove questa mattina si sono registrati altri black out.

