Palermo, turista australiana rapinata in via Garibaldi

Cronaca

Un uomo le si è avvicinato e le ha strappato una collana d’oro dal valore di mille euro

Una turista australiana è stata rapinata in via Garibaldi a Palermo. Un uomo le si è avvicinato e le ha strappato una collana d’oro dal valore di mille euro. Le indagini sono condotte dalla polizia che ha raccolto la testimonianza della vittima e di quanti si trovavano con lei e poi hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per risalire all’autore del furto.

