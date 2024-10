Perde il controllo della moto e finisce contro un palo: vigile urbano nisseno muore lungo la Statale 286 a Castelbuono

sangue sulle strade

L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio

Una persona è morta in un incidente stradale che si è verificato lungo la Statale 286 in territorio di Castelbuono. La vittima, Giovanni Calvagno, vigile urbano a Caltanissetta di 60 anni, era a bordo della sua motocicletta della quale ha perso, per cause in corso d’accertamento, il controllo.

L’uomo guidava una Yamaha 900 e faceva parte di un gruppo di centauri, tra cui anche il figlio, diretti a Castelbuono.

