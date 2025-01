Perdono l’orientamento sull’Etna: due escursionisti salvati dai vigili del fuoco

Soccorsi

I due uomini sono stati localizzati in località Monte Baracca, all'interno di un bosco a circa 1800 metri di quota

I Vigili del Fuoco volontari del distaccamento di Linguaglossa del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti, la notte scorsa, per soccorrere due escursionisti dispersi nella zona di Piano Provenzana/Monti Sartorius, sul versante nord dell’Etna Nord.

I due uomini, di 62 e 83 anni, avevano perso l’orientamento durante la loro escursione e, infreddoliti e disorientati, hanno lanciato l’allarme.

La chiamata è giunta alla sala operativa dei Vigili del Fuoco, che immediatamente ha attivato una squadra di soccorso per poterli raggiungere. I due uomini sono stati localizzati in località Monte Baracca, all’interno di un bosco a circa 1800 metri di quota. I due escursionisti sono stati trovati in buone condizioni, sebbene provati dal freddo e dalla fatica.

Alla ricerca hanno partecipato anche i volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e personale della Forestale.