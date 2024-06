Perseguitava l’ex datrice di lavoro: 25enne arrestato nel Messinese

Carabinieri

Non aveva accettato l'idea di essere licenziato

I Carabinieri della Stazione di Falcone hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Patti, su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di un 25enne ritenuto responsabile del reato di atti persecutori nei confronti della ex datrice di lavoro. La querela sporta dalla donna presso la Stazione Carabinieri di Falcone ha permesso ai militari di documentare le molteplici azioni delittuose poste in essere dall’arrestato.