Prova il “cavallo di ritorno” con un cellulare rubato, arrestato dalla Polfer un bulgaro

criminalità

La vittima ha denunciato alla Polizia la richiesta di denaro e all'appuntamento a Catania si sono presentati anche gli agenti

La Polizia Ferroviaria di Catania ha arrestato un bulgaro di 28 anni per tentata estorsione. L’uomo, pluripregiudicato, e più volte denunciato dagli stessi agenti della Polfer per furto e rapina ai danni dei passanti, operava in via Tezzano, angolo con via VI aprile, destando non poche preoccupazioni tra i residenti della zona.

Gli agenti hanno raccolto la denuncia di un uomo, qualche settimana prima vittima del furto del proprio telefono cellulare, per la cui restituzione, il presunto autore del furto, gli aveva chiesto la somma di 20 euro, dandogli appuntamento, per concludere la transazione, in una via cittadina poco distante dalla stazione centrale etnea, già al centro delle cronache cittadine per le denunce presentate dai residenti in merito all’attività delinquenziale nella zona soprattutto nelle ore notturne.

All’appuntamento però si sono però presentati anche i poliziotti, fornendo al denunciante una banconota contrassegnata da 20 euro che lo stesso, come pattuito, ha consegnato al 28enne in cambio del cellulare.