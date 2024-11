Pugnalò coetaneo per uno sguardo di troppo alla sua ragazza, 20enne arrestato a Palermo

GIOVANI E VIOLENZA

I fatti risalgono allo scorso 21 settembre, il ragazzo in carcere per tentato omicidio

Un ventenne accusato di tentato omicidio è stato arrestato a Palermo dai carabinieri di piazza Verdi che hanno eseguito un’ordinanza del gip, su richiesta della procura. I fatti risalirebbero alla notte dello scorso 21 settembre, quando una lite in un locale del centro, per uno sguardo di troppo rivolto a una ragazza, portò il ventenne a pugnalare il suo rivale di 21 anni con almeno 9 fendenti, ferendolo gravemente. L’indagine ha consentito ai carabinieri di individuare il locale teatro dell’accoltellamento, sequestrato in attesa di effettuare gli ulteriori accertamenti tecnici. il ventenne è stato portato nel carcere «Lorusso Pagliarelli» di Palermo.

A ferire con 9 coltellate al torace, all’addome e al braccio il giovane ventenne nel locale Finch a Palermo, dopo avergli rotto il naso con un pugno, sarebbe stato Riccardo Maccarrone, di 21 anni. Secondo la ricostruzione degli investigatori la notte del 21 settembre, la vittima ha litigato con Maccarrone perchè gli avrebbe detto «che minchia guardi?». Ne sarebbero scaturite una scazzottata e poi le coltellate.Dopo essere stato ferito il giovane è salito a bordo del suo ciclomotore ed è stato seguito da un suo amico, anche lui a bordo di uno scooter, con cui aveva trascorso la serata verso l’ospedale Villa Sofia. Il ferito poi ha abbandonato il proprio ciclomotore salendo su quello dell’amico. I due giovani, interrogati, hanno riferito di non sapere chi fosse l’aggressore. Ma durante il trasporto in ambulanza da Villa Sofia al Policlinico – come percepito dai carabinieri – la vittima ha urlato all’amico «Compà preparatevi, ann’a morire tutti» (compare, preparati devono morire tutti), mostrando in pratica di sapere chi l’avesse accoltellato.