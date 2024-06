Randazzo, calci in pancia alla compagna per farla abortire: denunciato

Nel Catanese

Gip dispone divieto avvicinamento e braccialetto elettronico

Divieto di avvicinamento e applicazione del braccialetto elettronico a Randazzo per un 25enne indagato per maltrattamenti in famiglia. A chiedere e a ottenere dal Gip la misura cautelare è stata la Procura di Catania per le continue condotte violente e vessatorie del giovane nei confronti della compagna 34enne in stato di gravidanza. Il comportamento del 25enne sarebbe aggravato dalla ludopatia e dall’assunzione di sostanze stupefacenti e alcol.