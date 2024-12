Rubò un’auto strappando le chiavi al proprietario, ora va ai domiciliari

Nel Palermitano

I fatti accaduti nel marzo del 2023 a Carini

Carabinieri della stazione di Carini hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari con l’obbligo dell’uso del braccialetto elettronico, emessa dal gip di Palermo, nei confronti di un 40enne accusato di rapina aggravata.Secondo indagini coordinate dalla procura, l’uomo a marzo del 2023 avrebbe rubato una Lancia Y dopo avere aggredito il proprietario e strappato via le chiavi. A maggio dello stesso anno avrebbe tentato di portare via una seconda vettura, ma il proprietario lo ha visto dalla finestra di casa ed è sceso per strada, ma il ladro armato di coltello lo ha minacciato riuscendo così a fuggire.

