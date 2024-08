San Cristoforo, lo scooter elettrico per la consegna della cocaina “su strada”

CARABINIERI

Lui distribuiva la cocaina, mentre la moglie la custodiva in casa

I carabinieri del nucleo investigativo di Catania hanno portato a termine con successo l’ennesimo colpo al fenomeno dello smercio di droga, questa volta nel popoloso quartiere San Cristoforo, al termine del quale hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio marito e moglie catanesi, rispettivamente di 52 e 50 anni, lui incensurato, lei pregiudicata.

In particolare, nell’ambito di una delicata attività info investigativa, i carabinieri hanno scoperto che i due coniugi avevano allestito un proficuo commercio di cocaina su strada, in cui la moglie si occupava della custodia dello stupefacente a casa, mentre il marito si preoccupava di consegnare, a bordo di un motorino elettrico, la droga pesante agli acquirenti, per poi dileguarsi a gran velocità nei vicoletti del quartiere, con l’auspicio di passare inosservato.

Chiarito il modus operandi dei pusher, i militari dell’Arma hanno quindi deciso di avviare una serie di servizi d’appiattamento a distanza e in modalità discreta, lungo le strade che il corriere era solito percorrere velocemente, attendendo il suo passaggio e chiaramente il momento più propizio ed efficace per bloccarlo, scongiurando una possibile fuga.

Gli investigatori, appostati in posizione defilata in via Plebiscito, hanno visto arrivare il 52enne alla guida di un motorino elettrico, che iniziava a fare avanti ed indietro su quella strada in atteggiamento estremamente vigile, come per verificare che tutto fosse tranquillo. Così hanno deciso di intervenire, accerchiando e bloccando il pusher, che nella tasca destra dei pantaloni aveva la somma in contanti di 75 euro in banconote di piccolo taglio.

La squadra di carabinieri si è poi subito spostata in una via limitrofa, dove è situata l’abitazione del pusher. Avuto accesso all’appartamento, i militari hanno subito raggiunto e fermato la moglie, che in quei concitati momenti stava cercando di disfarsi della droga gettandola nel bagno.