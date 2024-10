Sbarco con cadavere a Lampedusa: siriano muore durante traversata dalla Libia

Immigrazione

Il medico legale che ha effettuato l’ispezione cadaverica, nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana, presume che il decesso, per arresto cardiaco dovuto verosimilmente ad asfissia

Sono 43 i migranti, algerini, siriani, eritrei e palestinesi, che sono approdati a molo Favarolo a Lampedusa: sono sbarcati dalla motovedetta Cp327 da cui è stata sbarcata anche la salma di un siriano. L’uomo, a quanto pare, è deceduto durante la traversata iniziata da Sabrata in Libia, pagando 6mila dollari a testa, su un barchino di 7 metri. Il gruppo è stato portato all’hotspot di contrada Imbriacola, mentre la salma alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana dove verrà eseguita l’ispezione cadaverica.