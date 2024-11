Scarti edili e rifiuti ferrosi in terreni nel Catanese: sequestrate tre discariche abusive

Carabinieri

I proprietari sono stati denunciati mentre i terreni saranno bonificati

Tre discariche abusive sono state scoperte e sequestrate dai carabinieri in territorio di Mascali, nel Catanese. I controlli hanno riguardato alcuni fondi agricoli situati nei pressi del torrente esondato “Salto del Corvo”, in località Nunziata, all’altezza dell’intersezione con la strada provinciale. In particolare, sono stati controllati 3 terreni nei quali i proprietari sversavano scarti di materiali edili e rifiuti ferrosi. Nel primo fondo, di proprietà di un 63enne di Calatabiano titolare di un negozio di ferramenta ed edilizia, i militari hanno trovato una vera e propria discarica abusiva di scarti di lavori edili e rifiuti ferrosi. Nel terreno di un 42enne di Mascali, invece, oltre ai rifiuti provenienti da lavori edili, gli investigatori hanno accertato che venivano accatastati anche pneumatici e tubi di gomma che poi venivano dati alle fiamme, con grave danno per l’ambiente e per la cittadinanza, visti i fumi tossici rilasciati dalla combustione.