Sciacca, i reflui “depurati” andranno a irrigare le campagne. La decisione dell’assessore Di Mauro

siccità

L'impianto garantisce quasi il 100% della depurazione, riuscendo a fornire almeno 1,9 milioni di metri cubi di risorsa idrica ogni anno

Potranno essere utilizzate per usi irrigui le acque reflue trattate dal depuratore comunale di Sciacca. La decisione servirà a fronteggiare l’emergenza siccità nelle campagne ed è stata presa dall’assessorato regionale all’Energia, ai Servizi di pubblica utilità e alle Acque. Il via libera è giunto al termine di un tavolo tecnico che l’assessore Roberto Di Mauro ha presieduto alla presenza dei vertici di Protezione civile, dipartimento Agricoltura, Consorzio di bonifica, Assemblea territoriale idrica e Azienda idrica comuni agrigentini.

Ora serve un piano tecnico da parte del Consorzio di bonifica