Scontro tra due auto nella notte sull’A18, feriti un uomo e due ragazze

INCIDENTE STRADALE

L'impatto è avvenuto tra Giarre e Acireale, nella corsia in direzione Catania

Tre persone sono rimaste ferite la notte scorsa nel Catanese in un grave incidente stradale nel quale sono rimaste coinvolte due autovetture verificatosi lungo l’autostrada Catania-Messina, tra Giarre e Acireale, nella corsia in direzione Catania. I feriti sono un uomo che è stato trasportato nel Policlinico del capoluogo etneo e due ragazze, una trasporta in codice rosso nell’ospedale Garibaldi Nesima, l’altra, in condizioni meno gravi, nell’ospedale di Acireale.