Sequestro di 130 milioni per due ex amministratori di Itavia

Inchieste

Si tratta della compagnia aerea del Dc 9 di Ustica.

Sono riciclaggio, infedeltà patrimoniale e appropriazione indebita i reati contestati in un’inchiesta del pm di Milano Bruna Albertini, condotta dal Nucleo speciale polizia valutaria della Gdf, che ha portato oggi al sequestro di circa 130 milioni di euro a carico di due ex amministratori di Aerolinee Itavia Spa, la compagnia del Dc-9 di Ustica, ora in amministrazione straordinaria.

In sostanza, i due ex amministratori avrebbero coperto parte dei debiti che avevano contratto per scalare la spa, e diventare azionisti di maggioranza, svuotando il patrimonio della società di parte dei risarcimenti ottenuti dai ministeri per la strage di Ustica. Risarcimenti che erano stati in totale di circa 330 milioni di euro.In particolare, coi soldi di Itavia, secondo l’accusa, avrebbero finanziato per 130 milioni di euro una società a loro riconducibile «per estinguere il prestito bancario utilizzato proprio per acquisire il pacchetto di maggioranza in Itavia».

