Sequestro di droga in via Capo Passero, centinaia di dosi pronte per lo spaccio

l'intervento

A scovare la base degli spacciatori è stato il cane poliziotto Ares che ha fiutato le centinaia di dosi di

Centinaia di dosi di cocaina, crack, hashish e marijuana pronte per essere spacciate sono state sequestrate in via Capo Passero, nel quartiere di Trappeto Nord a Catania. L’operazione, eseguita dalla Polizia di Stato, ha azzerato un possibile ritorno economico di svariate migliaia di euro nelle casse degli spacciatori.

I poliziotti della squadra Volanti della Questura di Catania hanno scoperto quello che definiscono «un vero e proprio supermarket della droga». Nello specifico, le unità cinofile dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno effettuato un’intensa attività in luoghi mirati dove gli spacciatori nascondono le dosi destinate alla vendita. Ancora una volta a dare un prezioso contributo a scovare la base degli spacciatori è stato il cane poliziotto Ares che ha fiutato le dosi, sequestrate a carico di ignoti, per un peso di oltre 250 grammi.